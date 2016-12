Radio Schlagerparadies weiterhin über Satellit empfangbar

Auch im Jahr 2017 bleibt der Sender Radio Schlagerparadies über Satellit auf Sendung. Er soll weiterhin über Astra 19,2 Grad Ost zu empfangen sein.



Gute Nachrichten für Schlagerfans: Auch über den Jahreswechsel hinaus wird es Radio Schlagerparadies über Satellitenempfang geben. Das meldet das Branchenportal "Radiowoche". Demnach wird der Sender weiterhin über die Astra-Position 19,2 Grad Ost unter der Frequenz 12633 MHz horizontal (Symbolrate SR 22000, Fehlerkorrektur FEC 5/6, DVB-S) zu empfangen sein.