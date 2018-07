Radio Seefunk und radio b2 bald digital in Baden-Württemberg

Der Vorstand und der Medienrat der LFK geben grünes Licht für die DAB-Plus-Verbreitung von Radio Seefunk und radio b2. Bald füllen die beiden Sender frei werdende Kapazitäten auf.



Wie die Landesanstalt für Kommunikation Baden-Württemberg jetzt bekanntgibt, haben Radio Seefunk und der Schlagersender radio b2 den Zuschlag für eine Digitalradio-Ausstrahlung bekommen. Eine Auswahlentscheidung sei nicht notwendig gewesen, da die beiden Kapazitäten auf dem landesweiten DAB-Plus-Multiplex freigeworden wären.