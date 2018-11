Radio Teddy ab sofort in Bayern über DAB Plus zu empfangen

Der Kinder- und Familien-Sender Radio Teddy startet in Bayern via DAB Plus. Zur Feier des Tages wurde das Programm mit dem bayrischen Hit "Ois Guad!" aus der TV-Show "The Voice Kids" begonnen.



Radio Teddy sendet jetzt in Bayern über DAB Plus. Der Launch wird von der sogenannten "Radio Teddy Bayern-Grußbox" begleitet, bei der die Teilnehmer durch ihre Gruß-Nachrichten gleichzeitig an einem Gewinnspiel teilnehmen. Unter den Preisen befinden sich passenderweise DAB-Plus-Radios aber auch eine Reise ins Legoland Deutschland. Meldungen zu diesem Thema

Der Kinder- und Familien-Sender erreicht durch diese nochmalige Expansion seiner Verbreitungswege mittlerweile fast 40 Millionen Bundesbürger. Regionale, familiengerecht aufbereitete Informationen wie Nachrichten, Wetter, Verkehr und Veranstaltungshinweise werden im Tagesprogramm zwischen 5 und 19 Uhr ganz speziell auf Bayern zugeschnitten.



Radio Teddy ist bereits in Baden-Württemberg, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz und Thüringen zu empfangen und ab sofort auch für 13 Millionen weitere Hörer in Bayern. Alle Frequenzen und Empfangsmöglichkeiten sind auf der Homepage des Senders nachzuschlagen.

