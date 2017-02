Radio Teddy startet Betrieb via DAB Plus in Baden-Württemberg

Das Digitalradio-Programm in Baden-Württemberg wächst weiter. Neu dabei ist ab sofort Radio Teddy, ein Programm speziell für Familien und ihre Kinder.



Seit dem heutigen Freitag läuft Radio Teddy in Baden-Württemberg landesweit auch über DAB Plus. Das Programm des Privatsenders richtet sich an Familien mit jungen Kindern und setzt sich aus Hör- und Mitmachprogrammen, sowie Charthits und Kinderliedern zusammen.