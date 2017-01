Radio Teddy startet in Erfurt und Weimar

Das Kinder- und Familienradio Radio Teddy feiert seinen Erfolg und startet deshalb nun auch in Erfurt und Weimar durch.



Radio Teddy ist Kinderradio für die ganze Familie. Mit diesem Konzept feiert der Radiosender in seinem Sendegebiet bereits große Erfolge. Nun weitet Radio Teddy seinen Empfang über DAB Plus aus. Seit Dienstag um 7.00 Uhr können nun auch Hörer in Erfurt und Weimar Radio Teddy empfangen. In Erfurt schaltete das Programm auf die Frequenz 99,2 MHz und in Weimar auf 88,7 MHz auf.