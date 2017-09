Radioeins: Dem Radio über die Schulter schauen

Beim "Schönen Morgen" können die Zuhörer den Moderatoren von Radioeins künftig über die Schulter schauen. Im Live-Stream oder aus der brandneuen Dachlounge.



Wer schon immer einmal einen Blick hinter die Kulissen einer Radiosendung werfen wollte, der hat dazu jetzt die Gelegenheit. Ab kommenden Montag kann das Publikum den Radioeins-Frühstücksmoderatoren und ihren Gästen live bei der Sendung über die Schulter schauen. Im 14. Stock des RBB-Fernsehzentrums öffnet dann die Radioeins-Dachlounge "beim rbb ganz oben".