Radioeins: Kalkofe moderiert "Die Stunde, die es nicht gibt"

"Die Stunde, die es nicht gibt" ist die Antwort des rbb zur Zeitumstellung. In der Sendung bei Radioeins werden die Moderatoren Oliver Welke, Oliver Kalkofe und Dietmar Wischmeyer eine Nachtschicht einlegen, die es gar nicht gibt.



Am Sonntag (28. Oktober) wird die Zeit umgestellt. Dann müssen alle Uhren in der Nacht zum Montag um eine Stunde zurück gedreht werden. Zu diesem Zeitpunkt - um 2 Uhr - ist es aber auch Zeit für "Die Stunde, die es nicht gibt" bei Radioeins.