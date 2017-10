Radioeins schlägt "Radiobrücke" nach Warschau

Wie verändert sich die polnische Gesellschaft angesichts der aktuellen politischen Ereignisse? Und wie gehen Kulturschaffende damit um? Angesichts der zunehmenden Europaskepsis schlägt Radioeins eine "Radiobrücke" nach Polen.



Vom 16. bis 19. Oktober sendet Radioeins täglich von 16 Uhr drei Stunden lang live aus dem Goethe-Institut in Warschau. Wie schon bei Radioeins-Sendungen aus São Paulo, Athen und Istanbul werden auch diesmal Künstlerinnen, Journalisten und Bürgerinnen ein Stimmungsbild der Stadt zeichnen.