Radioeins sucht mit Thementag nach der "Wahrheit"

An Christi Himmelfahrt veranstaltet der RBB-Sender Radioeins einen Radioday mit dem Titel "Wahrheit - alles andere ist gelogen". Zwölf Stunden lang behandeln Experten und Hörer das Thema.



"Postfaktisch", "alternative facts" und "Fake News" - das alles sind Schlagwörter, die aus dem Vokabular zur aktuellen Berichterstattung kaum noch wegzudenken sind.