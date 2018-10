Radioeins vom RBB sendet live aus New York und San Francisco

Radioeins vom Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) sendet in der nächsten Woche täglich fünf Stunden aus New York und San Francisco.



In der "Radiobrücke USA" widmet sich der Sender mit Unterstützung des Goethe-Instituts vom 9. bis 12. Oktober der aktuellen politischen, gesellschaftlichen und kulturellen Situation im Land. Die Radiobrücke findet im Rahmen des Deutschlandjahrs USA statt. Zahlreiche Projekte aus den Bereichen Kultur, Politik, Bildung, Wirtschaft und Wissenschaft unterstreichen unter dem Motto "wunderbar together" die einzigartige Bedeutung der transatlantischen Beziehungen. Das Deutschlandjahr wird vom Auswärtigen Amt gefördert und durch das Goethe-Institut realisiert.