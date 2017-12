Radioplayer mit einheitlichem Design für alle Länder

Der Radioplayer bekommt ein neues Erscheinungsbild. Vor allem ein einheitliches Logo zur besseren Wiedererkennung wurde neu eingeführt.



Der Radioplayer, erreichbar unter radioplayer.de, ist ein Zusammenschluss von Radiosendern aus Deutschland und sieben weiteren Ländern. Für eine einheitliche Erscheinung wurde nun der Auftritt der Marke überarbeitet, unter anderem bringt dies ein einheitliches Logo mit sich.



Die nationalen Ableger wie das belgische maradio.be oder das norwegische radio.no hatten bislang mitunter sogar unterschiedliche Homepage-Layouts, wodurch ein Zusammenhang nur schwer zu erkennen war.