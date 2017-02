Radioplayer nimmt jetzt auch Webradios auf

Bisher waren bei Radioplayer nur Hörfunksender Bestandteil, die ihr Programm über UKW oder DAB Plus verbreiten. Nun werden auch Webradios aufgenommen.



Die Radioplayer-App, in der die Programme öffentlich-rechtlicher und privater Radioveranstaltet gebündelt werden, nimmt ab sofort auch Webradios in ihr Angeobot auf. Den Anfang macht das Online-Radio Detektor.fm.