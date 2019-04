Rätsel-Gott Pilawa gibt eigene Quizz-Zeitung heraus

Quiz-Fans aufgepasst: Am 4. April ist Deutschlands erstes Quiz-Printmagazin von Jörg Pilawa am Kiosk erhältlich. Die Rätsel-Zeitung kostet 2,95 Euro.



Ob Knobeln, Rätseln oder Querdenken: Die eigens für das Magazin entwickelten Quiz-Spiele versprechen abwechslungsreiche Unterhaltung und das über verschiedene Schwierigkeitsstufen hinweg.