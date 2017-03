Rainer Heneis stößt zu Goldmedia

Der Marketingexperte Rainer Heneis wird Partner der Beratungs- und Forschungsgruppe Goldmedia. Der ehemalige Verantwortliche für das Marketing bei Sport1 und Sport1 Media wird für Goldmedia am Standort München arbeiten.



"Die Branchen-Kompetenzen von Rainer Heneis ergänzen ideal das Profil der Goldmedia-Gruppe. Als ausgewiesener und erfahrener Spezialist bereichert er die Beratungskompetenz für unsere nationalen und internationalen Kunden in den Bereichen Marketing und Mediavermarktung im Rahmen der digitalen Transformation. Wir freuen uns sehr über diese Verstärkung am Standort München", sagt Dr. Marcus Hochhaus, Partner und Geschäftsführer Goldmedia, über den neu gewonnen Partner Heneis.