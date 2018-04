Raketenteile aus dem 3D-Drucker: Europas Antwort auf SpaceX

In gut zwei Jahren soll die neue europäische Trägerrakete Ariane 6 erstmals abheben, die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Kann Europa sich damit gegenüber dem ehrgeizigen amerikanischen Unternehmen SpaceX behaupten?



Die neue Rakete soll in gut zwei Jahren erstmals in den Himmel donnnern, und die Vorbereitungen laufen nicht nur in Les Mureaux auf Hochtouren. Am Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guyana entsteht eine neue Startrampe, in Bremen wird die Integrationshalle für die Oberstufe erweitert. Und im baden-württembergischen Lampoldshausen hat die neue Variante des Vulcain-Triebwerks bereits die ersten Tests durchlaufen.