Rakuten TV sichert sich eigenen Knopf auf Fernbedienungen

Der Videodienst Rakuten TV will seine Bekanntheit mit einer ungewöhnlichen Maßnahme steigern: einem eigenen Knopf auf der Fernbedienung.



Dafür wurden Partnerschaften mit den Herstellern Samsung, LG, Philips und Hisense geschlossen, wie Rakuten TV am Donnerstag mitteilte. Zu finanziellen Details des Deals werden keine Angaben gemacht. Zuvor hatten bereits die Streaming-Dienste Netflix und Amazons Prime Video einen Knopf auf einigen Fernbedienungen bekommen.