Ralph Fürther neuer Unternehmenssprecher von Sky

Fürther tritt seine neue Position mit sofortiger Wirkung an. Der 53-Jährige ist bereits seit Längerem in verschiedenen Führungspositionen bei Sky (früher Premiere) tätig.



Seit diesem Freitag ist Ralph Fürther neuer Unternehmenssprecher bei Sky Deutschland. Er wird in seiner künftigen Position direkt an den CEO Carsten Schmidt berichten. Dieser ist voll Lobes über seinen neuen Sprecher: "Wir haben mit Ralph Fürther einen erfahrenen, versierten und sehr gut vernetzten Kommunikationsprofi als Unternehmenssprecher berufen."