"Ran an den Mann" stellt Paare auf die Probe

Ab diesem Freitag, den 23. September, müssen Paare bei Sat.1 wieder beweisen, ob Mann hält, was er verspricht, bzw. ob Frau ihn auch gut genug kennt. "Ran an den Mann - Hält er, was sie verspricht?" stellt in den unterschiedlichsten Herausforderungen wieder Paare auf die Probe. Um 20.15 geht es los. Ab dann zeigt Sat.1 wieder jeden Freitag eine von vier neuen Folgen.