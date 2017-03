"Ransom" feiert Free-TV-Premiere bei Vox

Bereits Ende März erwartet den Zuschauer bei Vox wieder eine Free-TV-Premiere. In "Ransom" bekommen es Erpresser mit dem knallharten Ermittler Eric Beaumont zu tun.



Am Mittwoch, den 29. März, geht bei Vox eine neue Free-TV-Premiere an den Start. "Ransom" zeigt jeden Mittwoch um 21.15 Uhr einen neuen Fall, indem ein Team um Eric Beaumont (Luke Roberts, "Black Sails") Opfer vor ihren grausamen und häufig völlig verwirrten Erpressern retten muss. Die Fälle basieren auf wahren Begebenheiten, die der französische Krisenmanager Laurent Combalbert erlebte. Hauptrollen nehmen außerdem Brandon Jay McLaren ("Graceland") als Oliver Yates und Nazneen Contractor ("Heroes Reborn") als Ex-Polizistin Zara Hallam ein.