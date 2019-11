Rapper Kollegah verliert Prozess gegen "Frühstücksfernsehen"

Meinungsfreiheit statt Maulkorb: Der Rapper mit dem Skandal-Image fühlte sich vom Sat.1-"Frühstücksfernsehen" als Satanist verunglimpft. Seine Klage wurde nun jedoch abgewiesen.



Lange Zeit war Rap-Künstler Kollegah, dessen bürgerlicher Name Felix Blume lautet, nur einem Szenepublikum bekannt; dann wurde er zusammen mit Duo-Partner Farid Bang mit dem "Echo" ausgezeichnet – und Wellen des Protests schlugen so hoch, dass die Verleihung des Musikpreises kurzerhand eingestellt wurde. Geistlose Witzeleien über Auschwitz-Häftlinge in den Songtexten des gemeinsamen Albums der beiden Rapper überschritten für viele schlichtweg den Rahmen der Kunstfreiheit.

Meldungen zu diesem Thema

"Der letzte Bulle" kehrt zurück - ins Kino!

Neue Tsokos-Krimis ab heute auf Sat.1

Gerichtsurteil: Sat.1 hat Serien-Konzept nicht geklaut



Nun verdingt sich der durchtrainierte Macho-Rapper seit geraumer Zeit auch als Life-Coach und bietet auf preisintensiven Seminaren seine Weisheiten feil – seine "Alpha"-Philosophie soll auch für den Durchschnittsmenschen erlernbar werden und dabei auf dem persönlichen Erfolgsweg helfen. Dass der Rapper dabei offenbar auch vor Ausflügen ins Mystische nicht zurückschreckt, sollen eingeschleuste Reporter des "Vice"-Magazins miterlebt haben. Vom leibhaftigen Satan und dessen körperlicher Existenz auf Erden soll laut dem Szeneportal "Raptastisch" im Rahmen eine Seminars die Rede gewesen sein.



Das Sat.1-"Frühstücksfernsehen" griff die Geschichte auf und dichtete dem Rapper eine glorifizierende Haltung dem Leibhaftigen gegenüber an. So sieht es zumindest Kollegah, der sich zum islamischen Glauben bekennt.



Der religiöse Rapper schlug den Rechtsweg ein. Ein Düsseldorfer schmetterte seine Klage nun aber unter der Woche mit Verweis auf die journalistische Meinungsfreiheit