Rasante Populisten-Persiflage: Der neue "Kroatien-Krimi" auf ARD

Im neuen im "Kroatien-Krimi" steht in der Küstenstadt Split die Bürgermeisterwahl bevor, und ein Kandidat geht mit populistischen Sprüchen auf Stimmenfang. Dann wird auf ihn ein Mordanschlag verübt.



Ein selbstverliebter Rechtspopulist mit sadistischer Ader entkommt knapp einem Anschlag - und nutzt das medial für seine Zwecke im Wahlkampf. Der "Kroatien-Krimi" persifliert das Auftreten populistischer Politiker. Zu sehen ist die neueste Episode mit dem Untertitel "Messer am Hals" am Donnerstag (1. Februar) um 20.15 Uhr im Ersten. Schauspieler Dominik Raacke hat ganz offensichtlich großen Spaß daran, den dreisten Bürgermeister-Kandidaten zu spielen. Dessen unverfrorene Ego-Show gibt dem unterhaltsamen Krimi (Regie: Michael Kreindl) unterhaltsam-groteske Züge.