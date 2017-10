Rasend schnell: Huawei Schweiz & Swisscom arbeiten an NG.fast

In einer Partnerschaft mit Huawei Schweiz arbeitet die Swisscom derzeit an der sogenannten NG.fast-Technologie. Damit könnte der Breitbandausbau erheblich vorangetrieben werden - wenn sie eingesetzt wird.



Gemeinsam mit Huawei Schweiz arbeitet die Swisscom derzeit an dem Ausbau des Ultrabreitbandnetzes. Getestet wird eine neue Innovation, namentlich die Multiline NG.fast mit Vectoring. Aktuell werkelt die Swisscom daran allerdings noch in ihrem Labor, wenngleich sie damit eines der ersten ICT-Unternehmen ist, die sich daran versuchen. Eine Bandbreite von bis zu 5 Gbit/s soll damit endlich in Reichweite rücken.