Rassismus bei den Simpsons? Supermarktbesitzer Apu droht das Aus

Die Anzeichen verdichten sich, dass die umstrittene Darstellung des indischen "Simpsons"-Charakters Apu Nahasapeemapetilon, dazu führt, dass die Figur komplett gestrichen wird. Die seit vielen Jahren laufende Show sieht sich aktuell rassistischen Vorwürfen diesbezüglich ausgesetzt.



Zuschauer haben sich vermehrt beschwert, dass die Darstellung des Charakters rassistische Stereotype von Menschen mit indischer und asiatischer Abstammung fördern würde.