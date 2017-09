Ratgeber: Der richtige Stecker fürs Koaxialkabel

Die moderne Technik ist im heutigen Alltagsleben nicht mehr wegzudenken. Neben dem Computer, der Musikanlage und vielen anderen Mediengeräten steht auch der Fernseher nach wie vor in fast allen Haushalten in Deutschland hoch im Kurs und wird täglich gebraucht. Jedoch ist der Anschluss und der korrekte Betrieb für die meisten Menschen ohne technisches Verständnis ein großes Hindernis.



So sind im Handel viele Stecker und Kabel erhältlich, die für eine große Verwirrung sorgen können. So haben wir für Sie eine Übersicht zusammengestellt, um sich im Kabel-Dschungel nicht komplett zu verirren. Hier finden Sie alles Wissenswertes über Antennenkabel und deren Verwendungszweck.



Was ist ein Antennenkabel? Wie ist es aufgebaut?

Jedes Antennenkabel besteht aus einem Koaxialkabel. Dieses Kabel ist immer zweipolig und besteht aus einem Innenleiter und einem Außenleiter, der gegen eine Störstrahlung von außen schützen soll. Das äußere Teil eines Koaxialkabels besteht aus einem wasserdichten und isolierenden Schutzmantel, welches die Funktionalität vor allen äußeren Einwirkungen sichert. So kann das Antennenkabel eine Verbindung zwischen einer Antenne oder Antennenbuchse und einem Empfangsgerät herstellen. Mit einem Koaxialkabel können die gesamten Frequenzbereiche für Empfangssignale von Fernseher und einem Radio übertragen werden. Anders als beim Kabelempfang beim Fernseher benötigt es für eine Satellitenübertragung einen Frequenzbereich von bis zu drei Ghz.