Ratgeber für DSL-Kunden: Kündigung und Anbieterwechsel

Viele Verbraucher sind unzufrieden mit ihrer Verbindungsgeschwindigkeit oder möchten aufgrund von überteuerten Beiträgen ihren aktuellen DSL-Vertrag kündigen. Wesentliche Informationen zu Kündigung und Anbieterwechsel im Überblick.



Um Fallstricke zu umgehen und bei Bedarf vom Sonderkündigungsrecht Gebrauch machen zu können, müssen Kunden einige Faktoren beachten.



Ordentliche und außerordentliche Kündigung



Soll ein DSL-Vertrag vollständig gekündigt und nicht durch einen neuen Vertrag bei einem anderen Anbieter ersetzt werden, stellt sich die Frage, ob im individuellen Fall die ordentliche oder außerordentliche Kündigung die richtige Wahl ist. Um das herauszufinden, müssen Verbraucher ihren Unterlagen zunächst folgende beiden Angaben zu ihrem Vertrag entnehmen:

• Vertragslaufzeit

• Kündigungsfrist



Während manche DSL-Anbieter eine Vertragslaufzeit von 24 Monaten und eine Kündigungsfrist von drei Monaten zugrunde legen, nehmen andere beispielsweise eine Laufzeit von 12 Monaten und eine Kündigungsfrist von einem Monat in ihre Verträge auf. Ein DSL-Komplettpaket kann zum Ende der Vertragslaufzeit unter Einbezug der Kündigungsfrist ordentlich gekündigt werden. Die Kündigungsfrist kann sich zwischen 14 Tagen und drei Monaten bewegen. Wann der aktuelle Vertrag endet, lässt sich anhand des Datums des Vertragsabschlusses und den vertraglich vereinbarten Mindestvertragslaufzeiten sowie den automatischen Verlängerungen ermitteln. Wird ein Vertrag nicht rechtzeitig zum Ende der Laufzeit beendet, verlängert sich dieser beim Großteil der Anbieter automatisch um zwölf Monate.



Während der Vertragslaufzeit ist eine ordentliche Kündigung kaum möglich. Dank Sonderkündigungsrecht können Kunden allerdings in bestimmten Fällen eine außerordentliche Kündigung verfassen. Dies wäre der Fall, wenn Anbieter:

• vertraglich zugesicherte Leistungen nicht erbringen

• nach einem Umzug des Kunden die vertragliche Leistung am neuen Wohnort nicht mehr gewährleisten können

• die AGBs ändern, wozu auch Preiserhöhungen zählen