Raumfahrtexperten wollen Marsmaulwurf wieder flott machen

Mit einem neuen Plan möchten Raumfahrtexperten dem feststeckenden Marsmaulwurf HP3 helfen.



Das Gerät, eine Art selbsthämmernder Nagel, des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) ist bislang etwa 30 Zentimeter tief in den Marsboden gelangt. Seit Monaten geht es jedoch nicht mehr weiter. "Wahrscheinlich ist der Halt des Maulwurfs im umgebenden Boden unter der geringeren Schwerkraft auf dem Mars nicht ausreichend", schrieb das DLR am Mittwochabend. Er könne auch von einem Stein gestoppt worden sein, was jedoch unwahrscheinlich sei.