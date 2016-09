Raumsonde "Rosetta": Forschung bis zum Finale

Nach zwölf Jahren im All neigt sich die Mission der Sonde "Rosetta" dem Ende entgegen. Bis die Kometen-Jägerin zum Finale auf "Tschuri" aufsetzt, wird "Rosetta" weiter Daten an die Wissenschaftler übermitteln.



Noch einmal ein Höhepunkt zum Schluss einer historischen Weltraum-Mission: Fast zwei Jahre nach der erstmals in der Geschichte der Raumfahrt geglückten Landung eines Mini-Labors auf einem Kometen soll nun auch die Raumsonde "Rosetta" auf dem Brocken "Tschuri" aufsetzen. Sie hatte den Lander "Philae" durch die Weiten des Alls zum uralten Boten der Vergangenheit gebracht. Auch die Landung von "Rosetta", geplant für diesen Freitag, ist für die Europäische Raumfahrtagentur Esa etwas völlig Neues.