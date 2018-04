Rauschendes Fest für eine Eigenmarke: Verona Pooth wird 50

Makellose Haut, schicke Outfits und viel Lob für jedes Bikini-Foto: Verona Pooth wird 50 Jahre alt. Aus dem Popsternchen mit vermeintlichen Grammatikproblemen ist eine millionenschwere Geschäftsfrau geworden.



Verona unter Palmen, im Bikini am Strand, im Fitnessstudio, auf dem roten Teppich: Via Instagram lässt die Schöne aus Meerbusch bei Düsseldorf regelmäßig an ihrem Glamour-Leben teilhaben, und über 300 000 Menschen haben den Social-Media-Kanal von Verona Pooth abonniert. Am 30. April hat die Unternehmerin wieder einen wichtigen Termin in eigener Sache: Sie wird 50 Jahre alt.