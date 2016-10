"Ray Donovan" kehrt mit Staffel 4 zu Fox zurück

Nach einer ausführlichen Verschnaufpause kehrt "Ray Donovan" mit seiner vierten Staffel ins Fernsehen zurück. Fox zeigt die neuen Folgen in Deutsch und Englisch.



Wenn "Ray Donovan" mit neuen Folgen im Gepäck wieder beim Pay-TV-Sender Fox einschlägt, haben die Zuschauer erneut die Wahl zwischen dem englischen Originalton und der deutschen Synchronfassung. Entscheiden müssen sie sich ab Montag, denn ab dann zeigt Fox die vierte Staffel immer montags ab 21.45 Uhr direkt im Anschluss an die neuen Folgen der Zombie-Serie "The Walking Dead".