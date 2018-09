Rea Garvey erhält "SWR3 Pioneer of Pop" Award

SWR3 und Mitveranstalter Audi verleihen den "SWR3 Pioneer of Pop" Award am 13. September bei der Fernsehaufzeichnung des "SWR3 New Pop Festivals" im Baden-Baden. Dieses Jahr geht der Preis an Rea Garvey.



Der irische Musiker nimmt den Preis in der von Guido Cantz moderierten Show persönlich entgegen. Garvey wird mit bekannten Hits und Songs aus seinem aktuellen Album "Neon" auftreten. Weitere Acts sind Revolverheld, The BossHoss, Amy Macdonald, Eagle-Eye Cherry und Álvaro Soler.