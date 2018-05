Realistisch laufender Roboter kommt in Handel

Die Roboter-Firma Boston Dynamics will ihr erstes Modell den vierbeinigen Roboter SpotMini zum Verkauf anbieten.



Die für ihre laufenden Roboter bekannte Firma Boston Dynamics will erstmals eine ihrer Maschinen zum Verkauf anbieten. Der vierbeinige Roboter SpotMini, der einem Hund nachempfunden ist, soll im kommenden Jahr auf den Markt kommen, sagte Gründer Marc Raibert. Einen Preis für das über 30 Kilogramm schwere Gerät nannte er nicht.