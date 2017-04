Realität stellt Facebooks große Visionen auf die Probe

Mark Zuckerberg ist auf einer Mission, die Welt zu vernetzen. Doch wenn man Milliarden Menschen die Möglichkeit gibt, alles jederzeit mit allen zu teilen, landen auch Gewalt und Verbrechen im Netz. Wie bereit ist Facebook für die Schattenseite seines Erfolgs?



Facebooks Gründer und Chef Mark Zuckerberg wurde oft vorgehalten, er sei bei öffentlichen Auftritten steif und fast schon mechanisch. Aber zum Auftakt der hauseigenen Entwicklerkonferenz F8 wirkte der 32-Jährige jetzt schließlich locker und gut aufgelegt. Er lachte viel, startete mit einer Kaskade von Scherzen über den neuesten Film aus der "Fast-and-Furious"-Reihe und nahm sich selbst auf die Schippe als er mit einem dicken Stapel Papier in der Hand auf die Länge seines jüngsten Weltverbesserungs-Manifests anspielte.



Die große Ankündigung des Tages war eine Plattform, mit der auf einem Smartphone-Bildschirm virtuelle Objekte in die Darstellung realer Umgebungen integriert werden können. Das nennt man erweiterte Realität und der Spiele-Hit "Pokémon Go" war ein Wegbereiter. Genauso wie die virtuellen Masken im Fotodienst Snapchat, bei dem Facebook gerade ziemlich kaltblütig eine Funktion nach der anderen kopiert. Facebook denkt aber weiter. So könnten zum Beispiel Facebook-Freunde für einen im Restaurant nur auf dem Display sichtbare Notizen zu den besten Gerichten hinterlassen. Oder man bringt virtuelle Kunstwerke auf weiße Häuserwände. Die Technologie werde "unsere physische Realität verbessern", versprach Zuckerberg.