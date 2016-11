Red-Button bei DVB-T2 HD

Bisher war ein vorhandener Netzwerkanschluss keinesfalls ein wasserdichtes Indiz für den Empfang hybrider TV-Angebote, ganz im Gegenteil. Denn alle zuvor getesteten Geräte konnten nicht wirklich viel aus der Netzwerkbuchse herausholen und nutzten den Zugriff auf das Internet häufig ausschließlich für Updates der Firmware oder den Zugriff auf den einen oder anderen eher unbedeutenden Netzwerkdienst. Der Grund liegt dabei wohl hauptsächlich an Firmware und Prozessor. Denn um Hybriddienste wie HbbTV zu nutzen, ist zum einen eine taugliche Hardware und zum anderen auch ein passender Webbrowser erforderlich.



Das ist dann in der Tat eine Besonderheit, denn durch die eingebaute Red-Button-Funktion sollte das Gerät nicht nur fit zum Empfang der hybriden Zusatzfunktionen der Sender in der Lage sein, sondern auch die Mediathek von Media Broadcast darstellen können. Diese wird als einzelner Kanal bereits seit dem Start von DVB-T2 HD ausgestrahlt. Bisher hatten wir allerdings noch keine Gelegenheit, uns die dortigen Inhalte näher anzuschauen. Geboten werden hier gebündelt zahlreiche Live-Sender wie Tectime TV und andere lineare Sender. Doch nicht alle Programme sind echte Livesender. So bietet die Mediathek auch Zugriff auf das Lokal TV Portal, welches einigen vielleicht schon von Astra her bekannt sein dürfte. Dieses bietet wiederum Zugriff auf zahlreiche Lokalsender, die häufig aber nur Sendungen auf Abruf anbietet. Daneben gibt es auch noch zahlreiche Mediatheken, die über die Mediathek abgerufen werden können.