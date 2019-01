Redford eröffnet Sundance Festival

Das alljährliche Treffen der Independent-Szene beim Sundance-Festival im US-Staat Utah hat begonnen. Festival-Gründer Robert Redford hält sich mit 82 Jahren mehr im Hintergrund.



Hollywoodstar Robert Redford will bei dem von ihm gegründeten Sundance Filmfestival künftig weniger im Vordergrund stehen. Er habe das nun 34 Jahre lang gemacht, sagte der 82-Jährige bei der Pressekonferenz zum Auftakt des Festivals im US-Wintersportort Park City (Utah). Redford trat dort nur kurz in Erscheinung. Er wolle sich jetzt um andere Sachen kümmern und mehr Zeit mit den Filmen und den Filmemachern verbringen, sagte er.