Reference 9 K von Canton: Der Himmel auf Erden

Wenn ein Hersteller seine Lautsprecher-Serie als Reference betitelt, kann man das getrost als mutig bezeichnen. Denn dieser Zusatz weckt ganz einfach hohe Erwartungen, so auch bei den Reference 9 K von Canton.

Bild: © Auerbach Verlag

Wer schon einmal auf der Suche nach einem anständigen Paar Lautsprecher war, ist dabei mindestens einmal auf die im schönen Taunus ansässige Traditionsmarke Canton gestoßen. Sie wurde 1972 gegründet und hat sich im Laufe der Jahre zur größten deutschen HiFi-Lautsprechermanufaktur entwickelt.



Angefangen hat alles in einem Schulgebäude in Weilrod, das zum damaligen Zeitpunkt nicht mehr genutzt wurde. Alle weiteren Gebäude der Hauptniederlassung wurden in den vergangenen Jahren darum gebaut und das Firmengelände damit ständig erweitert. Genauso wurde das Portfolio der Marke ständig vergrößert und verbessert. So gibt es mit der Reference-Serie eine Reihe von Lautsprechern im oberen Preissegment, wo bei anderen Herstellern gerad mal die kleinsten Modelle anfangen.



Verstecken braucht sich Canton dabei nicht – im Gegenteil. Chefentwickler Frank Göbl ist schon seit 23 Jahren im Unternehmen, entwirft mit seinem Team die Klanggeber und prägt dadurch seit einer halben Ewigkeit den typischen Canton-Klang.

Frank Göbl ließ es sich nicht nehmen, den High-End-Kompaktlautsprecher 9 K persönlich bei uns im Verlag vorbeizubringen. Der 2-Wege-Schallgeber mit Bassreflexsystem wurde bei uns im Hörraum aufgebaut und tagelang auf Herz und Nieren geprüft. Von leisen Tönen bis hin zu gewaltigen Orchesterwerken. Oft vergaßen wir dabei, dass es auch noch andere Aufgaben für uns gab, als sich nur dem Vergnügen hinzugeben, diesen kraftvollen Lautsprechern zu lauschen.



Gelohnt hat sich dabei die Arbeit des Entwicklerteams allemal. Besonders wenn man den Preis bedenkt, für die die Reference 9 K zu haben sind. Gerade mal 2600 Euro kostet das grandiose Paar in der Grundausstattung. Möchte man diese nicht in Weiß- oder Schwarz-Lack sein eigen nennen, sondern ein Kirsch-Funier haben, muss man nochmal etwas tiefer in die Tasche greifen. Die optionalen Ständer LS 650 schlagen mit etwa 500 Euro zusätzlich zu Buche. Jedoch erhält man ein Traumpaar für relativ wenig Geld ...



