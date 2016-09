Regen & Sturm: Ein lauschiges Heimkino als Rückzugsort

Wenn es draußen stürmt und schneit, wird es wieder Zeit, sich in die eigenen vier Wände zurückzuziehen. Eine gute Gelegenheit, die gute Stube in ein eigenes Heimkino zu verwandeln.



Wenn jetzt die Temperaturen wieder fallen und die Tage kürzer werden, dann wird es Zeit, sich von den warmen Sommernächten auf dem Balkon zu verabschieden und wieder mehr Zeit in der guten Stube zu verbringen. Und was läge da näher, als im Wohnzimmer Ordnung zu schaffen und im Herbst und Winter für ein neues Heimkino umzurüsten - so wird auch die kalte Jahreszeit richtig gemütlich.



Vor dem Fernseher, vor der Leinwand



Um das Wohnzimmer zu einem Heimkino umzurüsten, sind vor allem drei Dinge erforderlich. Gemütliche Sitzgelegenheiten, ein gut sichtbarer Bildschirm und das passende Licht.



Ein zentriertes Sofa ist ideal für das Heimkino, da so auch mehrere Zuschauer ideale Sicht auf Film und Fernsehen haben. Größere Sofalandschaften dürfen dann auch gerne ein bisschen mehr Platz bieten, um in den späteren Abendstunden auch einmal entspannt vor dem Fernseher zu entschlummern. Daher empfehlen sich tiefe Sitzflächen auf Sofas, Sessel bieten hierfür die ideale Ergänzung.