Regierung Nicaraguas entzieht unabhängigem TV-Sender die Lizenz

Die Regierung Nicaraguas ist gegen einen der letzten verbliebenen unabhängigen Fernsehsender des Landes vorgegangen.



In der Nacht zu Samstag seien Polizisten in das Gebäude von 100% Noticias eingedrungen und hätten den Direktor Miguel Mora festgenommen sowie die Sendelizenz entzogen, berichtete der Sender auf seiner Homepage.



Mora werde Terrorismus und Hetze vorgeworfen, schrieb der Leiter der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch in Amerika, José Miguel Vivanco, auf Twitter. Bei dem Vorgang handele es sich um eine weitere Verletzung der Meinungsfreiheit in dem mittelamerikanischen Land, kritisierte Vivanco. Die Regierung des autoritären Präsidenten Daniel Ortega nannte er eine Diktatur.