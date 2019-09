Regierung will Digitalisierung der Bundesbehörden anders angehen

Die Bundesregierung will einem Medienbericht zufolge die Digitalisierung der Bundesbehörden anders angehen.



Wie "Bild" (Mittwoch) unter Berufung auf einen Bericht des Bundesinnenministeriums berichtet, sollen die Zuständigkeiten für die "IT-Konsolidierung" neu verteilt werden. Das Projekt solle statt von drei Ministerien künftig nur noch von zweien gemanagt werden: vom Innen- und vom Finanzministerium.