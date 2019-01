Reichart rückt Stühle bei RTL - Neue Chefs bei Vox und RTL 2

Der neue RTL-Chef Bernd Reichart stellt peu à peu sein Führungsteam zusammen. Das zieht ein Stühlerücken innerhalb der Senderfamilie nach sich.



Erst jüngst wurde ein Wechsel an der Spitze von RTL verkündet: Jörg Graf übernimmt die Geschäftsführung des größten kommerziellen Fernsehsenders von Frank Hoffmann (DIGITAL FERNSEHEN berichtete). Reichart selbst hatte den Chefposten zum Jahresanfang von Anke Schäferkordt übernommen.