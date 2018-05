"Reif & Bekloppt": Prix Pantheon für Hugo Egon Balder

Hohe Ehre für Hugo Egon Balder (68). Der Schauspieler und Moderator wird mit dem Satire-Preis "Prix Pantheon" ausgezeichnet.



Balder bekomme einen mit 4000 Euro dotierten Sonderpreis in der Kategorie "Reif & Bekloppt", teilte die Jury am Dienstag in Bonn mit.