Reiseroute durch "Game of Thrones"-Drehorte

Die siebte Staffel ist zwar vorbei, der Hype jedoch noch lange nicht. Für ganz besonders hartgesottene Fans der Serie "Game of Thrones" gibt es nun eine Reise der besonderen Art.



Die Reiseplattform GoEuro hat Binge Watching offenbar neu definiert. Auf einer 60-stündigen Reiseroute, also genau so lange, wie man für alle bisher erschienen Folgen brauchen würde, erblickt man die Drehorte des HBO-Hits Game of Thrones.