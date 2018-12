Rekord-Treffen: Nasa-Sonde "New Horizons" trifft "Ultima Thule"

Auf zu neuen Meilensteinen der Raumfahrtgeschichte: Nach dem ersten Besuch einer Sonde bei Pluto ist "New Horizons" nun auf dem Weg zu "Ultima Thule" im Kuipergürtel. Es soll das bislang am weitesten von der Erde entfernte Rendezvous mit einem Himmelskörper werden.



Raumfahrtgeschichte hat "New Horizons" schon jetzt geschrieben. Im Juli 2015 flog die etwa Klavier-große und rund 500 Kilogramm schwere Sonde der US-Raumfahrtbehörde Nasa als erster irdischer Flugkörper am Zwergplaneten Pluto vorbei - und lieferte Wissenschaftlern einen Schatz an Bildern und Daten. "Es war ein kleiner Schritt für "New Horizons", aber ein gigantischer für die Menschheit", jubelte Missionschef Alan Stern danach und der damalige Nasa-Chef Charles Bolden schwärmte von einem "phänomenalen Tag" und einem "historischen Meilenstein".



Aber der Pluto war "New Horizons" nicht genug. In mehr als drei Jahren ist die Sonde seitdem etwa 1,6 Milliarden Kilometer weitergeflogen - und nun steht das nächste historische Rendezvous an: Am Dienstag (1. Januar, gegen 6.30 Uhr MEZ), während an vielen Orten der Welt das neue Jahr begrüßt wird, soll "New Horizons" an einem Objekt im sogenannten Kuipergürtel vorbeifliegen - ebenfalls als erster irdischer Flugkörper. Es wäre das bislang am weitesten von der Erde entfernte Rendezvous einer Sonde mit einem Himmelskörper in der Raumfahrtgeschichte - in einer Entfernung von rund 6,5 Milliarden Kilometern.