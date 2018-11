Rekord: Über 2 Mio. sehen Sky-Topspiel - Sportstudio auch stark

Der Bundesliga-Kracher zwischen Borussia Dortmund und Bayern München bescherte Sky einen Bestwert. Auch das ZDF-"Sportstudio" hatte außergewöhnlich gute Quoten.



Die Live-Übertragung des Topspiels BVB gegen Bayern ist für Sky ein voller Erfolg gewesen - eine kleine Werbepanne ausgenommen (DIGITAL FERNSEHEN berichtete). 2,05 Millionen Zuschauer verfolgten die Begegnung im Pay-TV. Das bedeutet einen Bestwert bei den Samstagabend-Topspielen für Sky. Nicht eingerechnet in diese Quote sind dabei die Zahlen derjenigen, die das Spiel in Sportbars und via Sky Go verfolgt haben.