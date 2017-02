Rekord: Xing verbucht knapp 2 Millionen neue Nutzer

Das vergangene Jahr war für Xing das bisher erfolgreichste seiner Geschichte. Das Karriere-Netzwerk konnte 2016 seinen höchste Nutzer-Zuwachs registrieren. Dabei konzentrierte sich der Linkedin-Konkurrent mit Erfolg auf den deutschen Markt.



Das Karriere-Netzwerk Xing hat im vergangenen Jahr seinen bisher höchsten Nutzer-Zuwachs verbucht. Es kamen 1,8 Millionen Mitglieder dazu, wie die Tochter des Medienkonzerns Burda am Donnerstag mitteilte. Die Gesamtzahl der registrierten Nutzer liegt nun bei fast 12 Millionen, davon sind 929 000 zahlende Mitglieder.