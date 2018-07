Rekord beim Deutschen Radiopreis

Bei den Veranstaltern des Deutschen Radiopreises ist eine Rekordzahl an Bewerbungen eingegangen.



Insgesamt 385 Vorschläge (2017: 381) von 133 Radioprogrammen (2017: 127) seien abgegeben worden, teilte der federführende Norddeutsche Rundfunk (NDR) am Donnerstag in Hamburg mit. Eine unabhängige Jury des Grimme-Instituts werde nun die jeweils besten drei Produktionen und Protagonisten in elf Kategorien nominieren.