Rekordjahr für CNN: Höchste Quoten der Sender-Historie

Im vergangenen Jahr hat CNN die höchsten Einschaltquoten im amerikanischen Markt seit Beginn der Messungen verbucht. Dabei erzielte das Nachrichtennetzwerk sowohl mit Blick auf alle Zuschauer als auch in der Zielgruppe der 25- bis 54-Jährigen Rekordwerte.



Insgesamt verfolgten im Jahr 2017 rund 76 Millionen Zuschauer den US-amerikanischen Nachrichtensender, davon rund 29 Millionen Zuschauer in der Zielgruppe der 25- bis 54-Jährigen. Damit übertraf CNN hinsichtlich der Gesamtzuschauerzahl die Kabelnachrichtensender Fox News um 9 Prozent und MSNBC um 29 Prozent. Im Quoten-Ranking aller US-amerikanischen Kabelsender landet CNN auf dem 7. Platz und wird erstmals seit 1995 wieder unter den Top-10 aufgeführt.