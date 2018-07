Rekordstrafe für illegale Sky-Übertragungen

Ein Gericht hat insgesamt vier Personen verurteilt, nachdem sie Sky Sports ohne Erlaubnis in ihren Pubs gezeigt hatten. Das berichtet "Broadband TV News". Die Anklage wurde demnach von der Schutzorganisation FACT erhoben. Die Rekordsumme von 327.405 Pfund wird jetzt fällig (circa 366.000 Euro).

Meldungen zu diesem Thema

DAZN und Sky machen gemeinsame Sache für mehr Live-Sport

Produktionsstop: Drei Sky-eigene Sendungen müssen gehen

"X Factor": Robbie Williams und seine Frau sind neue Juroren

Es handelt sich bei den Betroffenen um die britischen Pub-Besitzer vom "Prince of Wales" in Stafford, "Beaufort Arms" in Birmingham und "Pheasant Inn" in Wolverhampton. Jonathan Hunt wurde dabei wegen 19 Delikten verurteilt, genau wie Robert Stevens und Mark Jones. Carol Keenan bekannte sich schuldig, sieben Delikte begangen zu haben. Dabei geht es um vorsätzliche Fernsehübertragungen, die im Wissen geschehen sind, die Zahlung der Gebühren dabei zu vermeiden.Stephen Gerrard, Strafverfolgungs-Manager bei FACT, sagte "Broadband TV News" gegenüber: "Die Lizenznehmer und das Unternehmen, die in diesem Fall involviert waren, weigerten sich ständig, mit uns in Kontakt zu treten und ignorierten zahlreiche Warnungen und Ratschläge, die ihnen geschickt wurden. Dies zeigt deutlich ihre bewusste Entscheidung, über einen längeren Zeitraum hinweg. Uns blieb nichts anderes übrig, als diese Personen strafrechtlich zu verfolgen, und wir werden weiterhin Bar-Besitzer verfolgen, die in ihren Räumlichkeiten betrügerische Sky-Programme zeigen."