Relegationsspiele bei Eurosport und ZDF

Ob Wolfsburg aus der Bundesliga ab- oder Kiel in die Bundesliga auffsteigt entscheidet dieses Jahr erstmals bei Eurosport. Auch das ZDF feiert bei den Duellen um die zweite Liga zwischen Aue und Karlsruhe Relegationspremiere.



Wer in den Genuss der zwei Spiele um die Bundesliga kommen möchte, muss den Eurosport-Player für 6,99 Euro im Monat abonniert haben oder das Eurosportpaket auf HD Plus. Eurosport 2 HD Xtra wird dort die Partien am Donnerstag, 17. Mai um 20.30 Uhr aus Wolfsburg und am Pfingstmontag, den 21. Mai, zur gleichen Sendezeit, aus Kiel übertragen.