Relegationsspiele bei Eurosport - zur 2. Liga auch live im ZDF

Alle Relegationsspiele laufen live bei Eurosport 2 HD Xtra. Die Spiele zwischen Union Berlin und VfB Stuttgart um die Bundesliga sogar exklusiv. Das ZDF darf immerhin von der 2.Liga-Relegation live berichten.



Nach der Bundesligasaison ist vor der Relegation: Los geht es damit schon am Donnerstag. Dann treffen die Eisernen von Union Berlin auswärts auf den Drittletzten der Bundesliga aus Stuttgart. Ab 19.30 berichtet Eurosport 2 HD Xtra in Person von Experte Matthias Sammer, Moderator Jan Henkel und Kommentator Robert Hunke live, Anpfiff ist um 20.30 Uhr. Beim Rückspiel am Montag (27. Mai) gelten die gleichen Sendezeiten.