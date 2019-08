René Adler neuer TV-Experte bei ProSieben Maxx

Ex-Nationaltorhüter René Adler tritt nach Beendigung seiner Profifußball-Karriere einen neuen Job an: Ab September wird Adler neben seiner Tätigkeit bei Sky auch bei ProSieben Maxx als Experte auftreten.



Der ehemalige HSV- und Mainz-Profi, den über die späteren Etappen seiner Karriere Verletzungssorgen geplagt hatten, kann doch nicht so ganz ohne Fußball: